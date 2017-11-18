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Rus sanayicinin yatına Marmaris'te 2 milyon liralık yakıt ikmali yapılıyor

- Rus sanayici Andrey Igorevich Melnichenko'nun Sailing Yacht A isimli yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi - Yelkenli yata, 23 tanker aracılığıyla yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı

Rus sanayicinin yatına Marmaris'te 2 milyon liralık yakıt ikmali yapılıyor

MUĞLA (AA) - Rus iş adamı Andrey Igorevich Melnichenko'nun 360 milyon avroluk Sailing Yacht A isimli süper yelkenlisi, Marmaris ilçesine geldi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Limasol Limanı'ndan akşam saatlerinde Marmaris'e gelen, yaklaşık 143 metre uzunluğundaki yelkenli yat, Marmaris Cruise Port Limanı'na demirledi.

Bermuda bayraklı, 360 milyon avro değerindeki yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için limanın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Yata, 23 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 720 bin litre akaryakıt ikmal edilmeye başlandı. 7 saat sürmesi planlanan akaryakıt ve diğer ikmaller için Rus iş adamının yaklaşık 2 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.

54 kişinin görev yaptığı süper yelkenli, 10 lüks süit kabinde aynı anda 20 misafir konuk edebiliyor. Gövdesi çelik ve Hint meşesinden özel olarak yapılan yatta, gece kulübü, yüzme havuzu, fitness salonu, bilardo salonu, çalışma ofisleri, denizaltı gözlem odası ve helikopter pisti yer alıyor.

Rus iş adamı Andrey Igorevich Melnichenko'nun içinde olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen yatın, yakıt ve erzak ikmalinin ardından limandan ayrılacağı belirtildi.


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