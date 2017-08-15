Rus sanayisinde büyüme yavaşladı

MOSKOVA (AA) – Rusya’da sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 2,4 puan gerilerken geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya’da sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi.

Açıklamaya göre, temmuz ayı sanayi üretiminin bir önceki aya göre ise 2,4 puan düştüğüne işaret edilirken, bu yılın ocak-temmuz döneminde ülkenin sanayi üretiminde yüzde 1,9 artış olduğu belirtildi.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülkedeki sanayi üretiminin temmuz ayında yüzde 3,1 ila 3,6 seviyesinde artması bekleniyordu.