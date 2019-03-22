Rus turistler en çok Türkiye tatilini araştırdı

MOSKOVA (AA) – Rus internet kullanıcıları bu yılın ocak-şubat döneminde internette en çok Türkiye tatilini araştırdı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların bu yılın ocak-şubat döneminde Yandex arama motorunda en çok araştırdıkları tatil noktalarını açıkladı.

Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alandaki en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı.

Söz konusu dönemde Mısır tatili yaklaşık 400 bin defa araştırılırken, üçüncü sırada Tayland yer aldı.

Ayrıca, Rusların internette tatile yönelik yaptıkları araştırmalarda en çok talebin “herşey dahil” sistemine yönelik olduğu kaydedildi.

Rus turist sayısı bakımından geçen yıl rekor kıran Türkiye, bu yıl da yaklaşık 6 milyon Rus turisti ağırlamayı hedefliyor.