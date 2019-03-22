Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya mersin
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Müberra Eresin’
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi

Rus turistler en çok Türkiye tatilini araştırdı

- Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alanda en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı

Rus turistler en çok Türkiye tatilini araştırdı
banner17

MOSKOVA (AA) – Rus internet kullanıcıları bu yılın ocak-şubat döneminde internette en çok Türkiye tatilini araştırdı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların bu yılın ocak-şubat döneminde Yandex arama motorunda en çok araştırdıkları tatil noktalarını açıkladı.

Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alandaki en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı.

Söz konusu dönemde Mısır tatili yaklaşık 400 bin defa araştırılırken, üçüncü sırada Tayland yer aldı.

Ayrıca, Rusların internette tatile yönelik yaptıkları araştırmalarda en çok talebin “herşey dahil” sistemine yönelik olduğu kaydedildi.

Rus turist sayısı bakımından geçen yıl rekor kıran Türkiye, bu yıl da yaklaşık 6 milyon Rus turisti ağırlamayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RusyaTatilTurizm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5