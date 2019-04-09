“Ruslar bizden kucak kucak triko topladı”

Katıldığı bir programda alışveriş hakkında sorulan sorulara yanıt veren Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, “Mutlu eden bir şey alışveriş, kadınları özellikle. Biraz kendimizi kırılmış, biraz düşük modda hissettiğimiz zaman hoşumuza gidiyor” dedi.



Kendi mağazanız dışında başka yerlerden alışveriş yapıyor musunuz sorusunu olumlu olarak cevaplayan Yılmaz, iyi bir alışverişçi olduğunu ve dünyanın her yerinde alışveriş yaptığını, yeni bir kumaş veya yeni bir kalıp görmek için de özellikle alışverişe çıktığını belirtti ve bunu meslek hastalığı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.



“Evin gardrobuna talibiz”



Türkiye’nin hazır giyimde çok iyi noktada olduğunu ve bunun sebebinin de Türkiye’nin 1980’lerden sonra hazır giyime büyük yatırım yapmasından kaynaklandığını ifade eden Yılmaz, şu sözleri söyledi: “Şu anda istihdamda en büyük payı alan sektör ve o konuda da bilgisi, görgüsü değişti aslında. Baktığımız zaman son 10 yıllık sürece, türkiye’den markalar çıktığını görüyoruz Koton gibi. Biz de bu doğrultuda evin gardrobuna talibiz”



“Ruslar kucak kucak triko topladı bizden”



Mağazalarındaki kıyafetler hakkında fıyat değerlendirmesi yapan ve döviz kurlarının şirketlerine yansımalarından bahseden Yılmaz, şunları söyledi: “Antalya mağazalarımız yaz boyunca yıkılıyor. Çünkü ruslar Antalya’ya yazın geliyorlar. Geçen sene dövizin pik yaptığı dönemde birdenbire o kadar ucuzladı ki malımız Ruslar kucak kucak triko topladı bizden. Türkiye’de tabii biz dövize göre fiyat değiştirmiyoruz. Maliyetlerimiz artıyorsa bile minimal şekilde artırıyoruz fiyatları. Sonuçta malın fiyatı belli. Euro ile kazananlar için şahane bir fırsat ve alışveriş yapmak için çok cazip şu anda burası”



Jean fiyatlarının da yüksek olmasına karşı çıktığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Son 6 senedir jeande bu kadar iddialı değildik ama iddiamızı o kategoride de gösterdik. Jeande de bir fiyat ayarlaması yapmak lazımdı. Jean çok para verilip de alınacak bir nesne değil, çünkü insanların gündelik olarak çok kullandığı bir kıyafet. Diğer markalar yüksek fiyata satıyordu biz geldik demokratikleştirdik fiyatları”