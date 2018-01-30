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Ruslardan Avrupa'ya boru hattı sitemi

- Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Zubkov: - "Avrupa'ya doğrudan doğalgaz bağlantılarının sayısını artırmak istiyoruz. TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi projeler, bu doğrultuda Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmak için geliştirildi" - Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Medvedev: - "TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projeleri Avrupa regülasyonlarıyla tamamen uyumlu. TürkAkım'ın ikinci hattının nereden geçeceği ve Avrupa'ya hangi ülkeden giriş yapacağı konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz"

Ruslardan Avrupa'ya boru hattı sitemi

VİYANA (AA) - Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Avrupa'nın, Gazprom için ana pazar olduğunu ve öyle kalacağını belirterek, "Avrupa'ya doğrudan doğalgaz bağlantılarının sayısını artırmak istiyoruz. TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi projeler, bu doğrultuda Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmak için geliştirildi." dedi.
Zubkov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Gaz Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya ve Avrupa arasındaki enerji projelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.
Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerinin devam ettiğini ifade eden Zubkov, "Baumgarten'de geçen yıl sonunda meydana gelen kaza, Avrupa'nın ek doğalgaz bağlantılarına ihtiyacı olduğunu gösterdi. Biz de son yıllarda bu mesele üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.
Zubkov, Avrupa ile Rusya arasında doğrudan doğalgaz bağlantı projelerinin sayısını artırmak istediklerini dile getirerek, "TürkAkım ve Kuzey Akım-2 gibi projeler bu doğrultuda Avrupa'nın enerji güvenliğini artırmak için geliştirildi. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) Rus gazından daha pahalı. Şu anda Rusya'nın boru gazıyla rekabet edebilecek bir gaz bulunmuyor. Herkes 'Avrupa'nın Gazprom'a bağımlılığı azaltılmalı' diyor ama iş birliğimiz sayesinde geçen yıl da Avrupa'ya gönderdiğimiz gaz yüzde 8 arttı. Rusya güvenilir bir tedarikçi olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.
- Avrupa ek gaza ihtiyaç duyacak
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev de küresel doğalgaz kullanımının her geçen gün arttığını belirtti.
Avrupa'nın 2025 itibarıyla 50 milyar metreküp ek gaza ihtiyaç duyacağını öngördüklerini kaydeden Medvedev, bu rakamın 2035'de 75 milyar metreküp olacağını ifade etti.
Medvedev, Avrupa'nın doğalgazın avantajlarından sonuna kadar faydalanması gerektiğini vurgulayarak, "Doğalgaz ihtiyacının arttığı bir dönemden bahsediyoruz. TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projeleri Avrupa regülasyonlarıyla tamamen uyumlu. TürkAkım'ın ikinci hattının nereden geçeceği ve Avrupa'ya hangi ülkeden giriş yapacağı konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Bunlardan biri de Avusturya'daki Baumgarten." değerlendirmesinde bulundu.

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GazpromKuzey Akım-2TürkAkım
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