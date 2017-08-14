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Rusların ekonomik endişeleri devam ediyor

- Rusya'da yapılan araştırmaya göre, ekonomi halkı endişelendirmeye devam ediyor

Rusların ekonomik endişeleri devam ediyor

MOSKOVA (AA) - Rus halkının en büyük sorunlarının ülkedeki düşük yaşam koşulları ile ekonomi ve sosyal politikalar olduğu bildirildi.

Rus kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM tarafından bin 600 kişiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 24’ü ülkedeki düşük yaşam koşullarını en büyük sorun olarak görüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 21’i ülke ekonomisini en büyük sorun olarak görürken, yüzde 18’i ise sosyal politikaların en büyük sorun olduğu görüşünde.

Kamuoyu şirketinden yapılan açıklamada, 2014’te yapılan araştırmalara kıyasla son yapılan araştırmada ekonomiye ilişkin başlıkları en büyük sorun olarak gören kişi sayısının yaklaşık iki kat arttığına işaret edildi.

Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen halkın yüzde 10’unun ise enflasyonu önemli bir sorun olarak görmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, yolsuzluk konusunun da yüzde 10’la halkın gözündeki başka bir büyük sorunu teşkil ettiği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
EkonomiEnflasyonRusRusya
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