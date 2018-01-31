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Rusya 5 Türk şirketinden daha domates alacak

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın yarından itibaren 5 Türk şirketinden daha domates ithalatına başlayacağı bildirildi. Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve...

Rusya 5 Türk şirketinden daha domates alacak

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın yarından itibaren 5 Türk şirketinden daha domates ithalatına başlayacağı bildirildi.
Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen garanti doğrultusunda, 5 Türk şirketinden daha yarın itibarıyla domates ithal edileceği belirtildi.
Açıklamada, Rosselhoznadzor uzmanlarının geçen yılın aralık ayında söz konusu şirketleri denetlediği kaydedildi.
Rusya, geçen yıl kasım ayında 4 Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TarımRusyaDomates
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