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Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarına hazırlanıyor

- Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak: - "(ABD'nin olası yeni yaptırımları) Başta G20 ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyi gibi platformlarda ABD yönetiminin kararına itiraz edeceğiz” - "Yaptırımlar nedeniyle oluşabilecek federal bütçe açığını rezervlerimizle kapatabiliriz. Panik halinde değiliz”

Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarına hazırlanıyor
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MOSKOVA (AA) – Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, ABD’nin Rus devlet borcuna yönelik yaptırım uygulaması halinde, uluslararası platformlarda karara itiraz edeceklerini belirterek, “Yaptırımlar nedeniyle oluşabilecek bütçe açığıyla da rezervlerimiz sayesinde başa çıkabiliriz.” dedi.

Storçak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, Rus devlet borcuna yaptırım uygulama planlarına yönelik son durumla ilgili yeni bilgilere sahip olmadıklarını söyledi.

ABD’nin söz konusu yaptırım kararını alması halinde çeşitli platformlarda itirazlarda bulunacaklarına işaret eden Storçak, “Başta G20 ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyi gibi platformlarda ABD yönetiminin kararına itiraz edeceğiz.” diye konuştu.

Rus devlet borcuna yaptırımla ekonomik açıdan da mücadele edebileceklerini savunan Storçak, “Yaptırımlar nedeniyle oluşabilecek federal bütçe açığını rezervlerimizle kapatabiliriz. Panik halinde değiliz.” dedi.

Avrupa’dan son gelen açıklamaları da olumlu bulduklarını vurgulayan Storçak, “Avrupalılar, başta emtialar olmak üzere iki ticarette avro gibi ulusal paralarla ticarete hazırlar.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Rus devlet borcuna yönelik işlemleri yasaklamaya ve en büyük Rus bankalarının dolarla işlem yapmasını kısıtlamaya yönelik yaptırımları bu ay içerisinde devreye alabileceği bildirilmişti.

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