Rusya doğal gazda rekabete hazır

İSTANBUL (AA) - Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Rusya'nın uluslararası doğal gaz piyasasında rekabetten çekinmediğini belirterek, "Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilecek 10 milyar metreküp bizim için büyük bir problem değil. ABD'den gelecek gaz da aynı şekilde. Biz iyi bir ücret, miktar ve altyapıyla varız ve rekabete hazırız." dedi.

Simonov, Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS iş birliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda konuştu.



Küresel doğal gaz piyasaları için önemli olan TürkAkım, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı gibi projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Simonov, gelecekte İran gazının da Türkiye üzerinden piyasaya aktarılma konusunun gündeme gelebileceğini söyledi.

Simonov, gaz ticaretinde Türkiye'nin tek seçeneğinin SOCAR ve Gazprom'dan transit geçiş ücreti almak olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin Balkanlar için doğal gaz fiyatlamasının yapıldığı bir merkez de olabileceğini ifade etti.

Türkiye'de doğal gaz piyasasının tamamen serbestleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Simonov, "Bu konuda en önemli örnek Avusturya'da Baumgarten. Orası, Rus gazından transit geçiş ücreti dışında kazanç sağlamanın iyi bir örneği." diye konuştu.

Simonov, Rusya'nın uluslararası doğal gaz piyasasında rekabetten çekinmediğine işaret ederek, "Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilecek 10 milyar metreküp bizim için büyük bir problem değil. ABD'den gelecek gaz da aynı şekilde. Biz iyi bir ücret, miktar ve altyapıyla varız ve rekabete hazırız. Bizim istediğimiz gerçek rekabet. Rusya'nın enerjiyi politik silah olarak kullandığını söylüyorlar. Avrupa'nın Rusya'ya yaklaşımı da ortada. Biz ayrıcalık istemiyoruz. AB yasalarında bir istisna istemiyoruz. Hukukun gerçekten uygulandığını görmek istiyoruz. Dürüst uygulamalar olduğu sürece bizim için problem yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "TürkAkım'da gaz zamanında gelecek"

Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Enerji Enstitüsü Başkanı Dr. Vitaliy Yermakov da Bulgaristan ve Macaristan'ın TürkAkım'dan gelecek gaz konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu konuda herhangi bir tereddüte düşmesine gerek olmadığını ifade eden Yermakov, "Endişeleri unutun. TürkAkım gazı zamanında gelecek. Bu proje, bütçe problemi olan veya ertelemelerin olduğu bir proje değil. Aksine bu anlamda iyi bir örnek," değerlendirmesinde bulundu.

Yermakov, Türkiye'nin doğal gazda bazı uzun dönemli kontratlarının 2020 ortalarında sona ereceğini ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına hız vermesi gerektiğini söyledi.