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Rusya, doğalgaz ihraç fiyatının yükseleceğini öngörüyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, doğalgaz ihracatında bin metreküp için ortalama ihracat fiyatının geçen yıla kıyasla yüzde 24,2'lik artışla 242,6 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Bakanlık tarafından yayımlanan...

Rusya, doğalgaz ihraç fiyatının yükseleceğini öngörüyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, doğalgaz ihracatında bin metreküp için ortalama ihracat fiyatının geçen yıla kıyasla yüzde 24,2'lik artışla 242,6 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, Rusya’nın bu yıl toplam 216,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmesi bekleniyor.

Doğalgaz ihracatında bin metreküp için ortalama fiyatın, 2018’de geçen yıla göre yüzde 24,2’lik artışla 242,6 dolar seviyesine, gelecek yıl ise 268,7 dolara yükselmesi öngörülüyor.

Rusya'nın doğalgaz üretimini 2020'ye kadar yüzde 3 ile 17 seviyesinde arttıracağı tahmin ediliyor.

Rusya geçen yıl 210,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederken, doğalgaz ihracatı gelirleri bu dönemde 2016’ya göre yüzde 22,1’lik artışla 38,1 milyar dolara çıkmıştı.

Türkiye geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 29 milyar metreküplük doğalgaz ile Almanya’nın ardından Rusya’dan en çok gaz ithal eden ikinci ülke oldu.

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