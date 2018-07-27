Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto spor ekonomi
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Rusya olarak, özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz” - “Geçen yıl Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 arttı. Rus şirketler sanayi ve tarım gibi alanlar dahil Afrika’ya büyük ilgi duyuyor”

Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi

JOHANNESBURG (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkeleri ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, “Özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.” dedi.

Putin, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Afrika ülkelerinin, BRICS nezdinde ekonomik ortaklıkların geliştirilmesine yönelik stratejiye dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, “BRICS ile Afrika ülkeleri arasında, kalkınmaya yönelik atılması gereken adımlar açısından benzerlikler var.” diye konuştu.

Ekonomi, finans ve gıda güvenliği konusunda BRICS ve Afrika’nın iş birliği içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Putin, “Rusya olarak, özellikle Afrika ülkelerindeki ulusal enerji projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusya ile çok sayıda Afrikalı lider arasında üst düzey temasların son dönemde arttığına işaret eden Putin, “Geçen yıl Rusya ile Afrikalı ülkeler arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 arttı. Rus şirketler sanayi ve tarım gibi alanlar dahil Afrika’ya büyük ilgi duyuyor.” diye konuştu.

Dünyanın önemli enerji ihracatçısı bölgelerinden Afrika, küresel doğalgaz ihracatının yüzde 8,9'unu, küresel petrol ihracatının da yüzde 10,2'sini karşılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfrikaBRICSDOĞALGAZEnerjiPETROLRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5