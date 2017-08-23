ANTALYA (AA) - Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya ile Türkiye arasında derin ticari ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Uçak krizinin ardından yaşanan durgunluğun giderilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkonsolos Rogoza, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı makamında ziyaret etti.

ATB Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Ersan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, borsanın çalışmaları, Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), tarım ve Rusya ile ticaret konuları değerlendirildi.

Başkonsolos Rogoza, Antalya'nın turizmin yanında tarım potansiyeli de yüksek bir şehir olduğunu belirtti. İki ülke ilişkilerine değinen Rogoza, "Rusya ile Türkiye arasında derin ticari ilişkiler var. Uçak krizinin ardından yaşanan durgunluğun giderilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borsanın çalışmaları hakkında bilgi alan Rogoza, YÖREX fuarının da önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

ATB Başkanı Çandır da YÖREX için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, dünyada yöresel ürünlere karşı bir yönelim olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin de yöresel ürün zengini bir ülke olduğunu vurgulayan Rogoza, Rusya ve Türkiye'de insanların damak tadı ve kültürel etkinliklerinde etkileşim olduğunu bildirdi.

Rusya'nın yöresel ürünlerini YÖREX'te görmek istediklerini ifade eden Çandır, Rusya ile özellikle domates konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesini beklediklerini bildirdi. Vize konusunda yaşanan sıkıntıya da dikkati çeken Çandır, özellikle iş adamlarına vize kolaylığı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette, Çandır, Rogoza'ya YÖREX kataloğu ile Zeytinpark ürünleri hediye etti.