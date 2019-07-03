Rusya Ka-32 helikopterlerinin Türkiye'ye teslimatını tamamladı

MOSKOVA (AA) – Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye'ye üç adet Ka-32A11BC tipi çok amaçlı helikopterlerin ihracına yönelik geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında teslimatın tamamlandığını söyledi.

Boginskiy, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada Ka-32A11BC tipi çok amaçlı helikopterlerin Türkiye’ye ihracına yönelik sözleşmenin geçen yıl imzalandığını anımsattı.

Sözleşmenin bu yıl yerine getirildiğini belirten Boginskiy, “Ka-32A11BC tipi çok amaçlı helikopterlerin ihracına yönelik geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında teslimat tamamlandı. Şu anda Türkiye'ye yeni teslimatları istişare ediyoruz.” dedi.

Yangınla mücadele, arama ve kurtarma görevlerinde kullanabilen Ka-32A11BC tipi helikopterler aynı zamanda inşaat işlerinde de görev alabiliyor.

Boginskiy, bir süre önce AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de üretilen parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz.” demişti.