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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'nın görev süresi uzatıldı

- Enflasyona karşı verdiği mücadele ile takdir toplayan Nabiullina'nın görev süresi 5 yıl uzatıldı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'nın görev süresi uzatıldı

MOSKOVA (AA) - Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın görev süresini 5 yıl uzattı.

Duma’da bugün yapılan oturumda alınan kararla, 23 Haziran 2023’ten beri Rusya Merkez Başkanlığı görevini yürüten Nabiullina’nın görev süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Görev süresi boyunca yürüttüğü mali politikalar ve 2014’te rublede yaşanan devalüasyon nedeniyle ülkedeki siyasiler ve iş adamlarının hedefinde olan ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğini alan Nabiullina, 2015'te yüzde 12,9'a kadar yükselen enflasyonun, mayıs itibarıyla yüzde 4 seviyelerine kadar düşmesinin ardındaki baş aktörler arasında gösteriliyor.

İngiliz The Banker dergisi de ekonomik kriz şartlarında başarılı bir yönetim ortaya koyduğunu belirttiği Nabiullina'yı "2016'nın en iyi merkez bankası başkanı" seçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DumaElvira NabiullinaMerkez BankasıRusya
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