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Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

- Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,25 seviyesinde tuttu

Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, yüzde 7,25 seviyesindeki politika faiz oranında değişiklik yapmadı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, hükümetin, katma değer vergisini (KDV) yüzde 20’ye çıkarma kararı sonrası enflasyon riskinin artması nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

KDV’nin artması nedeniyle bu yıl ve 2019’da tüketici fiyatlarının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, dün yaptığı açıklamada, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV oranını yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.


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EnflasyonFaizMerkez BankasıRusya
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