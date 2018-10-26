Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskinin artarak devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,50 seviyesinde tuttu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, yerel mali piyasaların istikrara kavuşmasına rağmen, enflasyon riskinin artarak devam etmesi nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Dış risklerin geleceğine ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek yıl Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1,2 ila yüzde 1,7 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla ülkedeki KDV oranını gelecek yıldan itibaren yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.