Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

- Rusya Merkez Bankası enflasyon riskleri nedeniyle faizi yüzde 7,50'de tuttu

Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi
banner17

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskinin artarak devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,50 seviyesinde tuttu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, yerel mali piyasaların istikrara kavuşmasına rağmen, enflasyon riskinin artarak devam etmesi nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Dış risklerin geleceğine ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek yıl Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1,2 ila yüzde 1,7 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla ülkedeki KDV oranını gelecek yıldan itibaren yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonFaizMerkez BankasıRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1