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Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

- Rusya Merkez Bankası yüzde 7,75'lik faiz oranını sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, ülkedeki enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,75 seviyesinde tutma kararı aldı

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkedeki KDV oranının artırılması nedeniyle enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Dış risklerin geleceğine ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret edilen açıklamada, 2019’da Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1,2 ila 1,7 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Petrol fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen, 2019’da küresel petrol arzının talebi aşacağına yönelik risklerin ise yüksek bir şekilde devam ettiğine işaret edildi.

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla ülkedeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, Mart 2018'de politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

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EnflasyonMerkez BankasıPETROLRusya
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