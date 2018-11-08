Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali

MOSKOVA (AA) – Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ekonomiye yönelik dış baskıların giderek arttığını belirterek, “Gelecekte ciddi bir faiz artışı riskini azaltmasından ötürü, kısa vadede hızlı faiz artışlarından endişe duyulmamalıdır.” dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Politika faizinde artış konusunu ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Nabiullina, “Ekonomiye yönelik dış baskıların giderek arttığı koşullar içerisindeyiz. Merkez Bankası olarak görevimiz, bu baskının Rusya’daki ekonomik kalkınmayı geride tutmasını önlemektir.” diye konuştu.

Faizi zamanında artırmamanın getirdiği risklere işaret eden Nabiullina, “Faiz artışı bazı açılardan mantıksız gelebilir. Ancak, gelecekte ciddi bir faiz artışı riskini azaltmasından ötürü, kısa vadede hızlı faiz artışlarından endişe duyulmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın şubat ve mart aylarında iki defa faiz indirimine giden Rusya Merkez Bankası, eylülde ise enflasyon riskleri ve yeni yaptırım endişesi nedeniyle 2014’ten bu yana ilk defa artışa giderek faizi yüzde 7,5 seviyesine çıkarmıştı.