Rusya'nın domates ithalatına itarez var

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'ya domates ihracatına ilişkin, "Haksız rekabete neden olduğu için biz bu firma uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, bir otelde düzenlediği toplantıda, 13 Nisan 2018'de yapılacak seçimli genel kurulda BAİB Başkanlığına yeniden aday olacağını bildirdi.

Bölge ihracatına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Satıcı, BAİB'in 6 bini aşkın ihracatçıyla Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde hizmet verdiğini söyledi.

Satıcı, bölgeden 25 sektörde ihracat yapıldığını, 2017 ihracatının 1 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen yıl bölgeden 504 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığını, bunda da en büyük payın mermer ihracatı olduğunu anlatan Satıcı, mermer ihracatının büyük bölümünün de Çin'e gerçekleştirildiğini bildirdi.

- Rusya'ya domates ihracatı

Rusya'ya ihracatla ilgili bilgi veren Satıcı, uçak krizi öncesinde bölgenin toplam ihracatının yüzde 42'sinin Rusya'ya yapıldığını, ambargonun ardından bu pazarda oluşan açığın pazar çeşitlenmesi ve mevcut pazarlarda büyüme stratejisiyle kapatıldığını dile getirdi.

Rusya'nın özellikle yaş meyve ve sebzede Türkiye'den daha kaliteli, taze ve uygun fiyata ürün bulma şansının olmadığını vurgulayan Satıcı, şöyle konuştu:

"Fakat biz bunu hiçbir zaman koz olarak kullanmadık. O çerçevede de siyasi krizin aşılmasıyla Rusya'ya olan ihracatımız kısmen yoluna girdi. Şu anda tarım dışında bütün sektörlerde yoluna girdi diyebiliriz. Tarımda bazı sıkıntılar devam ediyor, 2014 rakamlarını henüz yakalayamadık. Tarımda, yaş meyve sebze, narenciye, taze üzüm, kiraz gibi ürünlerde ticaret tamamen serbest bırakıldı. Rusya'ya ihracatımız yaklaşık yüzde 65-70'ini oluşturan bu ürünlerin ticaretinde hiçbir sıkıntı yok. Geriye kalan yüzde 30'luk kısım örtü altı ürün ve nar. Bu ürünlerde Rusya firma kısıtlamasına gitti. Belli sayıda firmaya ihracat izni verdi. Buna sektör, birlik ve hükümet kesinlikle karşı çıktı. Şunu söyledik, siz alıcı ülke olarak ürün standartlarınızı belirleyebilirsiniz, buna hakkınız var, saygı duyarız. Ama hangi firmanın ihracat yapacağına bizim tarafımız karar verir. Haksız rekabete neden olduğu için biz bu firma uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Gerekirse o ürünün ihracatını yapmak istemiyoruz. Bununla ilgili istişareler devam ediyor. Domateste 50 bin ton kota koydular, bu da 30-35 milyon dolarlık ihracat anlamına gelir. Bugün bir firma yapıyor bu ihracatı. Bu pazarı kaybetmek istemiyoruz ama bu şekilde de bir ticarete karşı olduğumuzu çok net bir şekilde ifade ettik."

Bugün Türkiye'de aktif yaklaşık iki bin civarında sebze meyve ihracatçısı firma bulunduğunu, bunun ilk 100'ü baz alınırsa, bu firmaların ortalama 10 bin ile 90 bin ton arası ürün ihracatı yaptığını aktaran Satıcı, "Yani 50 bin ton bizim dişimizin kovuğunu doldurmaz. Geçmiş yıllarda sadece Rusya'ya domates ihracatımız 300 bin ton civarındaydı. Bu, aslında yasağın kalkmadığı anlamına geliyor. 50 bin tonu serbest bırakıp, önce 3, arkasından 5 firmaya izin vermek örtülü şekilde ambargonun devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.