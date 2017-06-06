Rusya'nın enerji gelirleri arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk dört ayında geçen yıla kıyasla yüzde 53,9, doğalgaz gelirleri de yüzde 15,3 artış gösterdi.

Rusya Federal Gümrük Servisinin verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri bu yılın ocak-nisan aylarında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 53,9 artarak 30,3 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın petrol ihracat hacmi de aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 2 artarak 82,5 milyon tona çıkarken, petrol ürünlerinin ihracatı da yüzde 0,8’lik artışla 53,7 milyon tona yükseldi.

Ülkenin doğalgaz ihracatı gelirleri ise bu yılın ilk dört ayında 2016’ya göre yüzde 15,3’lük artışla 12,4 milyar dolara yükselirken, doğalgaz ihracatı hacmi de yüzde 9,7’lik artışla 72,6 milyar metreküpe çıktı.

OPEC ile varılan anlaşma sonrası günlük petrol üretimini 300 bin varil kısmayı taahhüt eden Rusya, mayıs ayı itibarıyla günlük üretimini 305 bin varil azaltmıştı.