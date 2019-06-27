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Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: "G20'de alınması beklenen bazı kararlar Rusya’nın (OPEC toplantısındaki) pozisyonu açısından kritik öneme sahip"

Rusya OPEC anlaşması için G20'yi bekliyor
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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus petrol şirketleriyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirterek "G20’de alınması beklenen bazı kararlar Rusya’nın pozisyonu açısından kritik öneme sahip." dedi.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın Osaka kentinde yarın başlayacak G20 Zirvesi kapsamında OPEC anlaşmasına yönelik bazı müzakereler yapılacağını söyledi.

G20 kapsamında Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ile de görüşeceğini belirten Novak, "G20’de alınması beklenen bazı kararlar Rusya’nın pozisyonu açısından kritik öneme sahip. Rus petrol üreticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. 1 Temmuz’a kadar anlaşmaya ilişkin bir karara varacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov da bir süre önce yaptığı açıklamada, OPEC anlaşmasına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayarak "Rus petrol şirketleri arasında ortak bir yaklaşım yok." ifadesini kullanmıştı.

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, geçen yıl aralıkta üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik üretim kısıntının öngörüldüğü anlaşma 30 Haziran’da sona eriyor.

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