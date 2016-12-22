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Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ekim ayında günde ortalama 10,7 milyon varil petrol üreterek Suudi Arabistan'ı geride bıraktığı bildirildi. Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, ekim ayında günlük ortalama 10,7 milyon...

Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ekim ayında günde ortalama 10,7 milyon varil petrol üreterek Suudi Arabistan'ı geride bıraktığı bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, ekim ayında günlük ortalama 10,7 milyon varil petrol üreten Rusya, aynı dönemde günlük ortalama 10,5 milyon varilde kalan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

OPEC ülkeleri mart ayında günlük toplam 33,6 milyon varil petrol üretirken, bunun yaklaşık 4,5 milyon varili Irak tarafından gerçekleştirildi.

Petrolün Rusya'nın toplam ihracatındaki payı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6'dan yüzde 26,3'e gerilerken, petrolün ekim ayında ortalama ihracat fiyatı da ton başına 326 dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
OpecPETROLRusyaSuudi Arabistan
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