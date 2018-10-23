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Rusya petrol üretimini artırıyor

- Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Günlük petrol üretimimiz bu ay, Ekim 2016’ya kıyasla 150 bin varil düzeyinde arttı"

Rusya petrol üretimini artırıyor
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MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretiminin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre günlük 150 bin varil artırdığını bildirdi.

Novak, Rusya’nın Kaliningrad kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler arasındaki petrol anlaşması sonrasında petrol üretimini tekrar artırdığını belirten Novak, “Günlük petrol üretimimiz ekimde, Ekim 2016’ya kıyasla 150 bin varil düzeyinde arttı.” dedi.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler 2016 sonunda vardıkları anlaşmayla toplam petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda mutabık kalmıştı. Rusya, anlaşma kapsamında günlük petrol üretimini 300 bin varil düzeyinde azaltmayı taahhüt etmişti.

Haziran ayında yapılan toplantıda ise üretimin tekrar artırılmasına karar verilmiş, Rusya bu kapsamda petrol üretimini günlük 200 bin varil artıracağını açıklamıştı. Ülkenin petrol üretimi ekimde günlük 11,36 milyon varile çıkmıştı.

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