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Rusya Türkiye'den domates ithalatını arttırabilir

- Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Melano: - "Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz"

Rusya Türkiye'den domates ithalatını arttırabilir

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi verebileceği bildirildi.
Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus pazarına domates ihracat etmek isteyen bazı Türk şirketlerinin ürünlerinin incelemelerinin tamamlandığını belirtti.
Gelecek hafta konuya ilişkin kararlarını açıklayacaklarını ifade eden Melano, "Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi vermeyi değerlendiriyoruz." dedi.
Rusya, geçen yıl kasım ayında dört Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.

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