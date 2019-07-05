Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Trabzon Bursa
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak

- Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev: - "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye’de ihracat ofisi açmak için çalışmaları tamamlayacağız"

Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak
banner17

MOSKOVA (AA) – Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Türkiye’nin, Rusya’nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye’de ihracat ofisi açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız.” dedi.

Slepnev, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 16 artığına işaret etti.

Türkiye’nin, Rusya için en önemli ihracat noktalarından biri olduğunu belirten Slepnev, “Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Geçen yıl yüzde 16 artan ticaret hacmimiz de bunu teyit ediyor.” diye konuştu.

Türkiye ve Rusya’nın, Firmadan Firmaya (B2B) platformu kurulmasına yönelik çalışmalarına da devam ettiğini anlatan Slepnev, “Türk ortaklarımızla konuya ilişkin gerekli anlaşmaları imzaladık. Platformun tanıtımını Rus ve Türk yetkililerin katılımıyla INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Çeşitli ülkelerde ihracat ofislerinin açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Slepnev, “Bu ayın sonuna kadar Türkiye, Çin ve Almanya’da ihracat ofisleri açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

Rus devletine bağlı Rusya İhracat Merkezi, enerji kaynakları dışında kalan ürünlerin ihracatını yapan Rus ihracatçılarına destek sağlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaçinIhracatRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5