İSTANBUL (AA) - Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerinde yaşanan 2 yıllık gerilemenin ardından toparlanma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ile ticaret hacmimiz yüzde 30 artış arz etmiştir. Türkiye'den Rusya'ya ithalatımız ise 1,5 kat artmıştır." dedi.

Podelyshev, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türk firmaları için önemli ticaret ve yatırım fırsatları sunan Rusya pazarı hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen "Rusya Ülke Günü Semineri"nde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ve ortak projelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl içinde birçok telefon görüşmesi ve yüz yüze görüşme yaptığını hatırlatan Podelyshev, ilişkilerin geliştirilmesi noktasında kararlı bir iradenin oluştuğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Rusya ilişkilerinde yaşanan 2 yıllık düşüşün ardından oluşan siyasi iradenin de etkisiyle toparlanma sürecine girildiğini aktaran Podelyshev, "Krizin yaşandığı 2015 yılı rakamlarının gerisindeyiz ama her şeye rağmen ülkeler niyetini ortaya koymuştur. Siyasi irade niyetini belirtti, sıkı iş birliği istediğini söyledi ve bize gerekli altyapıyı oluşturdu. İş adamları bu platform üzerinde gerekli çalışmaları yapabilir. Biz de potansiyeli harekete geçirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. diye konuştu.





- "Karadeniz havzasında deniz altına 220 kilometrelik boru hattı döşendi"





Podelyshev, ülkesinin dış ticaret rakamlarını paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ile ticaret hacmimiz yüzde 30 artış arz etmiştir. Türkiye'den Rusya'ya ithalatımız ise 1,5 kat artmıştır. Türk tarım ürünlerinin ithalatı ile ilgili sorunlarımız var. Ancak Rusya 1 Eylül’den itibaren kısıtlamaları kaldırdı. Kümes hayvanları ve kırmızı et için kısıtlamalar yok. Türk domatesinin Rusya’ya ihracatı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bazı uzlaşmalar sağlamak için çalışma göstermekteyiz. Önümüzdeki Karma Ekonomik Komisyon toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecektir. Yine enerji sektörü iki ülke açısından çok önemli.

Türk Akımı projesi devam ediyor. Karadeniz havzasında deniz altına 220 kilometrelik bir boru hattı döşendi. Akkuyu Nükleer Santrali için de çalışmalarımız sürüyor. Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023’te ilk santral faaliyete geçecek. Mavi Akım çerçevesinde enerji güvenliğimiz için çalışmalar sürüyor. Ayrıca iki ülke arasında 1 milyar dolarlık yeni bir ortak yatırım fonu oluşturuldu. Bu ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için önemli."





- "Yeni iş birliklerini hayata geçirmek için çalışacağız"





Domates sorununun çözümü için planlanan görüşmelere Rusya Federasyonu'nun bakan seviyesinde katılım göstereceğini aktaran Podelyshev, bu konunun da çözüme ulaşmasını umduklarını söyledi.

Akkuyu Nükleer Santralı'nın ilk blokunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yıl dönümü 2023'te açılmasını hedeflediklerini anlatan Podelyshev, iki ülke arasındaki enerji projelerinin ekonomik hacmi artıracağını ifade etti.

Podelyshev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi alanda gerçekleştirilen çabalar bizlere gerekli alt yapıyı oluşturdu. Ekonomik faaliyetin taşıyıcıları olan iş adamları burada belirleyici olacak. Şimdi bizler de yeni iş birliklerini hayata geçirmek için çalışacağız. Başkonsolosluk olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada yeni projeler ve iş birlikleri konusunda İSO'nun kıymetli destekleri olacağına inanıyoruz."





- "2 trilyon dolarlık iki ekonomide 17 milyar dolarlık ticaret oldukça düşük"





İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran ise, "Dünyanın en etkili ülkelerinden olan Rusya’nın büyük bir nüfusu, önemli yer altı ve üstü kaynakları var. Teknolojide oldukça güçlü bir yapıya sahip. Türkiye ise farklı ve aynı zamanda rekabetçi bir endüstriye sahip. KOBİ’lerde oldukça etkili. Bu açıdan iki ülke birbirini tamamlayan özelliklere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2016 yılında 857,7 milyar dolar olduğunu, Türkiye ve Rusya'nın yıllık gelirleri toplamının 2 trilyon doları aştığını aktaran Dalgakıran, şöyle konuştu:

"Toplam 2 trilyon dolarlık iki ekonomide 17 milyar dolarlık ticaret oldukça düşük ve karşılıklı olarak bunu yukarıya çekmemiz lazım. Tabii iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için özellikle enerji, yaş meyve-sebze, makine aksamları, tekstil ve hazır giyim gibi büyük potansiyeli bulunan sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın daha yoğun çalışması gerekiyor ama artık bunların dışına da çıkmamız gerekiyor. İki ülke iş adamlarının her iki ülkede de ortak yatırımlar içerisinde olmasında fayda görüyoruz."





- "Müteahhitlik firmalarımız Rusya'da 65 milyar dolara ulaşan 1910 proje üstlenmiş"





Rusya Federasyonu'nda yaklaşık bin 300 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini anlatan Dalgakıran, bu şirketlerin toplam yatırım tutarının 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

Dalgakıran, ticari ilişkilerin canlandırılması için pratik önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, "Ciddi, istekli ve arzulu hareket edersek bu rakamların çok üzerinde organizayonları gerçekleştirebiliriz. Çünkü her iki ülkenin bu yukarıya doğru ivmelenmesini engelleyen unsurları da hepimiz biliyoruz ve bunlar aşılamayacak unsurlar değil." diye konuştu.

Türk proje taahhüt firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana Rusya pazarında bulunduğunu hatırlatan Dalgakıran, "Bugüne kadar müteahhitlik firmalarımız Rusya'da 65 milyar dolara ulaşan 1910 proje üstlenmişler. Müteahhitlik firmalarımızın ve Rusya inşaat sektörünün birlikte başardıkları bu ölçeklere diğer sektörlerimizin gelmemesi için açıkçası hiçbir sebep göremiyoruz." dedi.





- "Çalışmaların her zaman destekçisi olacağız"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında Soçi'de bir araya gelerek iki ülke ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi kararı aldığını hatırlatan Dalgakıran, "Ülkelerimizin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların her zaman destekçisi olacağız." diye devam etti.

Etkinlikte 2009-2014'te Ekonomi Bakanlığı Moskova Ticaret Müşavirliği görevinde bulunan Hasan Murat Nesimoğlu da Rusya Pazarında İş Birliği ve Yatırım Olanakları konulu seminer verdi.