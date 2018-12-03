Rusya ve Arjantin'den

ANKARA (AA) - Rusya ve Arjantin'in nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda stratejik bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Rosatom'dan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

İmza törenine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin de katıldığı belirtilen açıklamada, "G20 Zirvesi, Rusya ve Arjantin arasında önemli bir iş birliğine sahne oldu. İki ülke, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki ortaklıklarını doğrulayan stratejik bir anlaşmaya imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, "Hepimiz, Rosatom’daki herkes, bu adımın nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla uygulanmasında karşılıklı olarak yararlı iş birliğimizi teşvik edeceğinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belgedeki karşılıklı iş birliğinin temel alanlarından birinin, Arjantin'deki büyük ve küçük kapasiteli nükleer güç santrali inşaat projelerine uygulanacak çeşitli proje yürütme stratejilerinin geliştirilmesi olduğunu belirten Likhachev, şunları kaydetti:

"Anlaşma üçüncü dünya ülkelerinde ortak projeleri, araştırma merkezleri kurulmasını ve buralarda personel kapasitesini geliştirmeyi içeriyor. Bunun yanı sıra belge, ortak araştırma ve personel eğitimi de dahil olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği fırsatı sunuyor. Ayrıca, anlaşma kapsamında taraflar, Rus tasarımına dayanan yüzer nükleer güç santrali filosuyla ilgili ortak çalışma olasılığını da dikkate alacaklar. Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali 'Akademik Lomonosov'un tamamlanmış inşaatını göz önünde bulunduracaklardır."



Törende ayrıca nükleer enerjilerin barışçıl yollarla kullanımı için özel Rus-Arjantin projelerinin uygulanmasına dair bir yol haritasının da imza altına alındığı ifade edildi.