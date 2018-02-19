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Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor

- Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na ocak ayında 13 milyon 751 bin 149 dolarlık ihracat yapıldı - Yaş meyve sebze ürünleri 12 milyon 598 bin 11 dolarla ihracatta ilk sırada yer aldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan: - "İhracat rakamlarının daha da üst düzeye ulaştırılması gerekiyor. Bunun için çaba sarf ediyoruz"

Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na bu yılın ilk ayında 13 milyon 751 bin 149 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak ayında bölgeden Rusya Federasyonu'na 22 bin 28 ton ürün gönderilerek karşılığında 13 milyon 751 bin 149 dolar gelir elde edildi.
Söz konusu dönemdeki ihracatın 12 milyon 598 bin 11 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünleri oluşturdu. 882 bin 797 dolarla fındık ve mamulleri ikinci, 99 bin 778 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri de üçüncü sırada yer aldı.
- "Domatesteki kısıtlama ihracatı olumsuz etkiliyor"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ocak ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttığını belirtti.
Rusya Federasyonu'na her dönem olduğu gibi bu dönemde en fazla gönderilen ürün grubunun yaş meyve sebze olduğuna işaret eden Gürdoğan, bölge ihracatında Trabzon'un liderliğini koruduğunu dile getirdi.
Rusya'nın domates ithalatındaki kısıtlamalarının ihracatı olumsuz etkilediğine işaret eden Gürdoğan, "Yılın ilk 5 ayı domates ihraç sezonu olması nedeniyle, yoğun olarak yapılan domates ihracatından Trabzon ve bölgemizin pay alamaması ihracatımızı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu konuda sistemin yanlışlığını yetkili makamlara izah edememenin sıkıntısını yaşıyoruz." dedi.
Gürdoğan, sektörün bu uygulama nedeniyle önü alınamayacak mağduriyetler yaşadığını belirterek, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi.
İhracatın zaman içinde artacağına inandıklarını söyleyen Gürdoğan, "İhracat rakamlarının daha da üst düzeye ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de çaba sarf ediyoruz." dedi.
 

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TrabzonDKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan
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