Rusya'da DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı

MOSKOVA (AA) – Başta Rusya olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Türk iş insanları, Moskova’da başlayan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Girişimci Toplantısı’nda bir araya geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete ve DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır katıldı.

Samsar, yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “İlişkilerimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde her alanda da gelişmeye devam ediyor.” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 26 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Samsar, “Ticaret hacminin Türkiye’nin lehine olacak bir şekilde artarak devam etmesi önemli.” yorumunu yaptı.

Türk ve Rus liderlerin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini anımsatan Samsar, “Bu hedefin gerçekleştirilmesi için daha yoğun bir şekilde çalışmamız ve mevcut sektörleri daha da çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle böyle zirvelerde iş adamlarımızın vereceği katkılar büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Savaşır ise, Türk diasporasını bir öne taşıyabilmek için, Türk iş insanlarının işlerini layıkıyla yapmaları gerektiğini belirterek, “Sadece işimizde başarılı olmakla yetinmeyip, çevremizde faydalı sosyal projelerle aktif, bulunduğu ülkelenin kültürel ve toplumsal kurallarına uyan, örnek insanlar olmalıyız. Toplantılarımız ancak bu şekilde tam amacına ulaşabilir.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Türk iş dünyasının güncel meselelerinin masaya yatırılırken çeşitli sunumlar ve paneller düzenlendi.