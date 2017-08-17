Rusya'da gelirler düştü işsizlik değişmedi

MOSKOVA (AA) – Rusya’da reel harcanabilir gelir temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 0,9 düşerken, işsizlik aynı seviyede kaldı.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya’da reel harcanabilir gelir temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 0,9 düştü, reel gelirler ise bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 arttı.

Temmuz ayı ortalama maaş ise aylık 39 bin 355 ruble olarak açıklanırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ortalama maaşlarda yüzde 8,6’lık bir artış yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, ülkede işsizlik oranının temmuz ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek yüzde 5,1 seviyesinde kaldığı belirtildi.