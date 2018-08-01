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Rusya'da imalat PMI düşüşte

- Rusya'da imalat sanayi PMI, temmuz ayında düşüşünü devam ettirerek 48,1 puana geriledi

Rusya'da imalat PMI düşüşte

MOSKOVA (AA) - Rusya’da imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan gerileyerek 48,1 puana düştü.

Ekonomi araştırma kuruluşu Markit, Rusya’da haziranda 49,5 seviyesinde olan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI), geçen ay 48,1 puana düştüğünü bildirdi.

Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler, Rusya’da imalat sektöründeki gerilemenin devam ettiğini gösteriyor. Ülkedeki imalat sanayi Nisan 2016’dan beri gösterdiği yükselişe rağmen üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle 2 ay üst üste geriledi." ifadelerini kullandı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 gerilemişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, ülkede sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2,5 büyümesi beklenirken, gelecek yıl sanayi üretimindeki büyümenin yüzde 2,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Rusya'nın sanayi üretimi, geçen yıl yüzde 2,1 oranında büyümüştü.

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