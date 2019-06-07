Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa ersin manaz
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“

"Rusya'da iş dünyası nihilist"

- Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov: - "İş dünyamız devamlı her şeyin kötü olduğundan dem vuruyor. Nihilist bir bakış açıları var ve bu kafa yapısını değiştirmek gerekiyor" - "(Rus iş insanları) Rusya’da para kazanıp, yurt dışına veya offshore hesaplarına götürüyorlar"

banner17

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus iş dünyasını "nihilizmle" suçlayarak, "İş insanlarımız yatırım koşullarından şikayet ediyorlar ve paralarını yurt dışına götürüyorlar. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri ise görmek istemiyorlar." dedi.

Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine yönelik yatırımlarda artış yaşandığını ve yıl sonuna kadar bu artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Rus iş dünyasının ise mevcut duruma olumsuz bakışının devam ettiğine dikkati çeken Siluanov, "İş dünyamız devamlı her şeyin kötü olduğundan dem vuruyor. Nihilist bir bakış açıları var ve bu kafa yapısını değiştirmek gerekiyor. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri ise görmek istemiyorlar." diye konuştu.

İş insanlarının "eski usulle" çalışmayı sürdürdüğüne işaret eden Siluanov, "Rusya'da para kazanıp, yurt dışına veya offshore hesaplarına götürüyorlar, herhalde durum oralarda biraz daha sakin. Rusya'da her şeyin doğru olmadığını biliyoruz ancak çok sayıda fırsat sunduğunu da görmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisinden geçen yıl 67 milyar dolar sermaye çıkışı gerçekleşmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RusyaSermayeSiluanov
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5