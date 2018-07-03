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Rusya'da KDV artışına Duma'dan destek

- KDV'nin artırılmasına yönelik tasarı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan ilk oturumda kabul edildi

Rusya'da KDV artışına Duma'dan destek

MOSKOVA (AA) – Rusya’da katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edildi.

Duma’da bugün gerçekleştirilen toplantıda, bütçeye yönelik baskıların hafifletilmesi amacıyla ülkedeki KDV oranının yüzde 18’den 20’ye çıkarılmasına yönelik tasarısı değerlendirildi.

Bazı partilerin itirazına rağmen, milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen tasarıyla, Rus bütçesine gelecek yıldan itibaren yılda 600 milyar rublelik (yaklaşık 9,5 milyar dolar) ilave katkı sağlanması amaçlanıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkede KDV’nin artması nedeniyle enflasyonda 1,2 puanlık ilave artış yaşanmasının beklendiği tahmininde bulunmuştu.

Rusya Merkez Bankası ise enflasyonda oluşabilecek baskı nedeniyle şu anda yüzde 7,25 seviyesinde bulunan faiz oranının 2018’de düşürülme ihtimalinin güçleştiği değerlendirmesini yapmıştı.

Ülkede yapılan kamuoyu araştırmaları da halkın yüzde 60’ının KDV’deki artış nedeniyle ekonomik durumlarının kötüye gideceği endişesi taşıdığını gösteriyor.

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