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Rusya'da perakende ticaret hacmi yükselişte

- Rusya'da perakende ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında 14,6 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da perakende ticaret hacmi yükselişte

MOSKOVA (AA) – Rusya'da perakende ticaret hacmi, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 14,6 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin perakende ticaret hacmi haziran ayında 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 2,5 trilyon rubleye çıktı.

Ülkenin perakende ticaret hacminde büyüme haziranda bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 1,7’ye çıkarken, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 14,6 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya'nın perakende ticaret hacminde gıda, içecek ve tütün mamullerinin yüzde 47,4'lük paya sahip olduğu belirtilirken, toplam perakende ticaret hacminde ticari kurumlar ve özel girişimcilerin yüzde 93,7'lik payı bulunduğu kaydedildi.

Rusya’da perakende ticaret hacmi 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,2 artarak 29,8 trilyon rubleye çıkmıştı.


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