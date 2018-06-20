Rusya'da reel gelirler sert düştü

MOSKOVA (AA) – Rusya’da reel gelirler mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,3 düştü.

Rusya resmi istatistik kurumu Rosstat tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da reel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,3 geriledi.

Rus halkının reel gelirleri söz konusu dönemde 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,0 artarken, yıllık bazda reel gelirlerdeki artış yalnızca yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede haftalık enflasyon ise yüzde 0,1 artarken, yıllık enflasyon oranı Ocak 2018’den bu yana yüzde 1,8 seviyesinde oldu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, ülke reel gelirlerin 2018’de yüzde 3,4 ila 3,9 artması öngörülüyor.