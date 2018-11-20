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Rusya'da reel gelirler ve işsizlik ekimde arttı

- Rusya'da reel gelirler, ekimde iki ayın ardından artış gösterirken, işsizlik hafif arttı

Rusya'da reel gelirler ve işsizlik ekimde arttı
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MOSKOVA (AA) - Rusya’da reel gelirler, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 yükselerek ağustos ayından bu yana ilk defa artış gösterdi.

Rusya'nın resmi istatistik kurumu Rosstat tarafından açıklanan verilere göre, ülkede reel gelirler ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Böylelikle ülkede reel gelirler ağustostan bu yana ilk kez artış gösterirken, bu yılın ocak-ekim dönemi reel gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 yükseldi.

Ülkede işsizlik oranı ise ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak yüzde 4,7’ye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
IşsizlikReel GelirRusya
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