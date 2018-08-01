Rusya'da rüşvet suçları artışta

MOSKOVA (AA) - Rusya'da rüşvetle ilgili suçların, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttığı bildirildi.

Rusya Federasyonu Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki suç sayısının 2018’in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 992 bin 966’ya gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde ekonomiye ilişkin suçlarda artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Ülkede rüşvetle ilgili suç sayısı yılın ilk yarısında yüzde 3,4 artarak 68 bin 737’ye çıktı. Ekonomiye ilişkin suça karışanların sayısı da bu dönemde yüzde 2,5 artarak 26 bine yükseldi." ifadesine yer verildi.

Ülke çapında rüşvet kabul edilmesine ilişkin suçlarda ilk 6 ayda yüzde 11,2’lik artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, ekonomiye ilişkin en fazla suçun Rostov ve Moskova bölgelerinde yaşandığı bildirildi.