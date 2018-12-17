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Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı

- Rusya'nın sanayi üretimi kasımda yüzde 2,4 arttı

Rusya'da sanayinin çarkları yavaşladı
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MOSKOVA (AA) – Rusya'da sanayi üretimi kasımda bir önceki aya göre 2,4’e artış kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi bu yılın ilk 11 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Bu yılın ekim ayında yüzde 3,7 artan sanayi üretimi, kasımda yavaşlayarak yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre sanayi üretiminde bu yıl yüzde 3’lük artış bekleniyor.

Rusya'nın sanayi üretimi geçen yıl yüzde 2,1 artmıştı.

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BüyümeRusyaSanayı
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