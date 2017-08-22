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Rusya'dan Belarus'a 700 milyon dolarlık kredi

MOSKOVA (AA) – Rusya, kendisine olan borçlarını ödemesi için bu yılın sonuna kadar Belarus’a 700 milyon dolarlık kredi verecek. Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan metne göre, Belarus’un Rusya’ya borcunu ödemesi için bu yıl...

Rusya'dan Belarus'a 700 milyon dolarlık kredi

MOSKOVA (AA) – Rusya, kendisine olan borçlarını ödemesi için bu yılın sonuna kadar Belarus’a 700 milyon dolarlık kredi verecek.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan metne göre, Belarus’un Rusya’ya borcunu ödemesi için bu yıl sonuna kadar 700 milyon dolarlık kredi verilecek.

Belarus’un söz konusu krediyi 2018’den itibaren 10 yıl içerisinde Rusya’ya geri ödeyeceğinin ifade edildiği metinde, söz konusu kredi için faizin başlangıçta yüzde 2,5, takip eden yıllarda ise yüzde 9,5’e kadar kademeli olarak yükseltileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BelarusKrediRusya
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