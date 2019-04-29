Rusya’dan domates için kırmızı et şartı

Türkiye’den Rusya Federasyonu’na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor.



Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Rus yetkililer, Türkiye’ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ihraç edilen domatesleri ülkeye girişine izin vermedi.



Kırmızı et şartı



Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirliği’nin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı.



Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir. Kotanın artırılması için Rusya, Türkiye’ye kırmızı et ihracatı şartını öne sürüyor.