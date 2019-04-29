Türkiye’den Rusya Federasyonu’na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor.
Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Rus yetkililer, Türkiye’ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ihraç edilen domatesleri ülkeye girişine izin vermedi.
Kırmızı et şartı
Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirliği’nin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı.
Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir. Kotanın artırılması için Rusya, Türkiye’ye kırmızı et ihracatı şartını öne sürüyor.
Rusya’dan domates için kırmızı et şartı
Rusya, Türkiye'den gelen domatesleri kota dolduğu gerekçesiyle geri çeviriyor. Kotayı artırmak için kırmızı et ihracatı şartı koşuldu.
29 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
Türkiye’den Rusya Federasyonu’na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor.