Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Rusya'dan gaz ithalatı azaldı

- Türkiye'nin Rusya’dan ithal ettiği doğal gaz miktarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 4,5 milyar metreküpe geriledi

Rusya'dan gaz ithalatı azaldı
banner17

MOSKOVA (AA) - Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 4,5 milyar metreküp oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yayınlanan rapora göre, son yıllarda Türkiye’nin Rusya'dan gaz ithalatı önemli ölçüde azaldı.

Türkiye geçen yılın ilk çeyreğinde Rusya’dan 7,9 milyar metreküp gaz ithal etti. Bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 43 azalarak 4,5 milyar metreküpe geriledi.

Bu yıl ocak-mart döneminde Türkiye’nin Rusya'dan gaz ithalatı 2010’un ilk çeyreğindeki 4,3 milyar metreküplük seviyenin ardından en düşük seviyeyi görmüş oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiGazpromRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5