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Rusya'dan OPEC anlaşması açıklaması

- Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Yılın ikinci yarısında petrol piyasalarının dengeleneceğine yönelik bir beklenti oluşursa, OPEC anlaşmasını uzatmaya gerek yok"

Rusya'dan OPEC anlaşması açıklaması
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MOSKOVA (AA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasını değerlendirerek, "Yılın ikinci yarısında petrol piyasalarının dengeleneceğine yönelik bir beklenti oluşursa, OPEC anlaşmasını uzatmaya gerek yok." dedi.

Novak, St. Petersburg’da Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, OPEC ile varılan üretim kısma anlaşmasının uzatılmasına ilişkin kararın haziranda yapılacak toplantıda ele alınacağını anımsattı.

Toplantı öncesinde anlaşmaya ilişkin tüm yorumların "spekülasyon" olduğunu savunan Novak, "Yılın ikinci yarısında petrol piyasalarının dengeleneceğine yönelik bir beklenti oluşursa, OPEC anlaşmasını uzatmaya gerek yok." diye konuştu.

OPEC ve Rusya’nın liderliğini üstlendiği OPEC dışı bazı ülkeler, yaklaşık 3 yıldır devam eden petrol üretim kısıntısı anlaşmasına ilişkin en son geçen yıl aralıkta bir uzatma kararı daha almışlardı.

OPEC önderliğinde alınan günlük 1,2 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararının 2019’un sonuna kadar uzatıp uzatılmayacağının 25-26 Haziran’da Viyana’da yapılacak toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
OpecPETROLRusya
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