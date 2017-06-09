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Rusya'dan sermaye çıkışı 5 ayda yüzde 117 arttı

- Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 10,3 milyar dolar olan sermaye çıkışı 2017'nin aynı döneminde 22,4 milyar dolara yükseldi

Rusya'dan sermaye çıkışı 5 ayda yüzde 117 arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 22,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 10,3 milyar dolar olan ülkeden sermaye çıkışının 2017'nin aynı döneminde 22,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdığı kaydedildi.

Rusya'nın cari hesap fazlasının aynı dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 71 artarak 27 milyar dolara çıktığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün fiyatında yaşanan yükselişin cari hesap dengesine olumlu katkı yaptığına işaret edildi.

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Cari AçıkPETROLRusyaSermaye çıkışı
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