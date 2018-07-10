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Rusya'dan sermaye çıkışı yılın ilk yarısında arttı

- Rusya'dan net sermaye çıkışı yılın ilk yarısında 17,3 milyar dolara, cari hesap fazlası ise 53,2 milyar dolara yükseldi

Rusya'dan sermaye çıkışı yılın ilk yarısında arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'dan net sermaye çıkışının bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak, 17,3 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası, ülkeden sermaye çıkışının bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak, 14,4 milyar dolardan 17,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdıkları kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın cari hesap fazlasının ise aynı dönemde 2017’ye kıyasla yüzde 119 artarak, 53,2 milyar dolara çıktığı belirtilirken, Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün fiyatında yaşanan yükselişin cari hesap dengesine olumlu katkı yaptığı vurgulandı.

Rusya’ya söz konusu dönemde yapılan doğrudan yabancı yatırımların da bir önceki yıla göre 17,5 milyar dolardan, 7,3 milyar dolara düştüğü ifade edildi.

Rusya'dan net sermaye çıkışı 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artarak, 31,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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