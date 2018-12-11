Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 230 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'dan net sermaye çıkışı bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 artarak, 58,5 milyar dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası, ülkeden sermaye çıkışının bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 artarak, 17,7 milyar dolardan 58,5 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından bir süre önce yayınlanan tahminde, sermaye çıkışının bu yıl sonu itibarıyla 66 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Ülkenin uluslararası rezervlerinin ise yılın ilk 11 ayında 37,4 milyar dolar artarak 462,1 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Rusya'dan net sermaye çıkışı 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artarak, 31,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.