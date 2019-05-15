MOSKOVA (AA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, Rus enerji kaynaklarının fiyatlarında olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulunarak, “Ancak makroekonomik açıdan bakarsak, böyle bir savaşın Rus ekonomisine ciddi bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.” dedi.

Oreşkin, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir sonuç alınamaması sonrasında yaşanan gelişmelere yönelik başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının, Rus ürünlerine yönelik olumsuz bir etki yaratacağına işaret eden Oreşkin, “Bu elbette anahtar ihracat kaynaklarımız olan petrol, metaller ve kömür gibi enerji kaynaklarının daha düşük fiyatlandırılması anlamına da geliyor.” diye konuştu.

Rus mali piyasalarının küresel mali piyasaların bir parçası olduğuna dikkati çeken Oreşkin, “Elbette bu anlamda olumsuz etkiler yaşayabiliriz. Ancak makroekonomik açıdan bakarsak, böyle bir savaşın Rus ekonomisine ciddi bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. Rusya şu anda dış etkilere karşı en korunaklı ekonomilerden birisi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, Rusya’nın savaşı olmadığını belirterek, “Rusya, Pekin ve Washington ile bağımsız ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor.” demişti.