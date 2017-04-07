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Rusya'dan Türkiye ile ticarette kısıtlamaları kaldırma çağrısı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “Karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” dedi.

Rusya'dan Türkiye ile ticarette kısıtlamaları kaldırma çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “İleriye doğru adım atmak ve karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” dedi.

Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulunan Dvorkoviç, Rusya ve Türkiye arasındaki kısıtlamaların, tüm tarafların zararına olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticarette yapıcı bir şekilde ileriye doğru atılacak adımların gerektiğini belirten Dvorkoviç, “Kayıpları engellemek için karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” ifadesini kullandı.

Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rus tahıl ürünlerine yönelik görüşmelerin muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan tarihinden sonra yapılacağını söylemişti.

Türkiye'nin, Rusya’dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği iddia edilirken, Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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Anahtar Kelimeler:
Arkadiy DvorkoviçEkonomiRusya
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