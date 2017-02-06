Rusya'nın 2017-2019 petrol tahmini 40-60 dolar

MOSKOVA (AA) - Rusya Maliye Bakanlığı, petrol fiyatlarının 2019'a kadar 40 ila 60 dolar bandında seyredeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol fiyatları ve jeopolitik gerginliklerin 2017-2019 yıllarında Rus ekonomisi için ana risk unsuru olacağı belirtildi.

Rus şirketlerin uluslararası finansa erişimine yönelik kısıtlamaların, ülkedeki ticari ve tüketim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğinin ifade edildiği açıklamada, küresel jeopolitik gerginliklerin devam edeceği ve petrol fiyatlarının 2019'a kadar 40 ila 60 dolar bandı arasında seyredeceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 2019'a kadar birçok makro-ekonomik belirsizlik yaşanabileceği vurgulanarak, "Bu belirsizliklerin hayata geçmesi halinde, federal bütçe de dahil olmak üzere, bütçe açığını destekleyen birçok gelir kaynağında da yetersizlik yaşanabilir." ifadesi kullanıldı.

Başlıca dış risk faktörlerinin küresel ekonomik durgunluk ve düşük talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesindeki eksiklik, zorlu demografik koşullar, düşük yatırım hacmi ve bütçede yaşanan zorlukların da başlıca yerel risk unsurları olduğuna işaret edildi.

Bakanlık ayrıca, Rusya'da bu yıl kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşmesini öngörürken, bu oranın gelecek yıl yüzde 14,9, ve 2019'da ise yüzde 15,3 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.