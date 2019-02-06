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Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırması

- TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Rusya, Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir" - "Rusya ile ticaretimiz çok yönlü olarak gelişecek. İhracatımız açısından da çok olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim"

Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırması
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İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya'nın, Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden birisi olduğunu belirterek, "Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’ya iş seyahati için gidecek olan Türk vatandaşları ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla kaldırılmasının, iki ülke ticaretine yeni bir boyut kazandıracağını kaydetti.

Kararın Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Rusya’da Türk ihracatçıları için yeni fırsatları, yeni ihracat bağlantılarını yakalamak ve hızlandırmak adına kritik önemde bir imkan sağlayacağını ifade eden Gülle, şunları aktardı:

"Rusya, Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir. Ticaretin gelişmesi her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, bir taraftan ülkeler arasında dostluk ve barışı güçlendirirken, diğer yandan da iki ülke insanın da refahlarına katkı sağlayacak. Rusya ile ticaretimiz çok yönlü olarak gelişecek. İhracatımız açısından da çok olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim."

Gülle, ticaretin doğası itibarıyla iş insanlarının serbestçe dolaşabilmesinin önemine işaret ederek, "Vize serbestisi, aynı zamanda Rusya ile iş hacmimizi de büyütecek. Bunun yanı sıra Rusya ile stratejik iş birliği imkanlarının da hızlanmasını sağlayacak. Dilerim bu uygulama AB’li dostlarımızın da aynı konuda olumlu adımlar atmasına, olumlu değişikliklere yol açar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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