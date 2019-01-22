Rusya'nın bütçe fazlası 40 milyar doları geçti

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın federal bütçesi, 2018’de GSYH'nin yüzde 2,7'sine denk gelen 2,7 trilyon ruble fazla verdi.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin bütçe gelirleri, geçen yıl 19,5 trilyon ruble (yaklaşık 292,3 milyar dolar), bütçe giderleri ise 16,7 trilyon ruble (yaklaşık 251 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Ülkenin bütçesi, söz konusu dönemde GSYH'nin yüzde 2,7'ine denk gelen 2,7 trilyon ruble (yaklaşık 41,3 milyar dolar) fazla verdi.

Rusya Federal Vergi İdaresi, 2018’de 11,9 trilyon rublelik gelir elde ederken, Federal Gümrük İdaresi 6 trilyon rublelik gelir elde etti.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu ise 1 Ocak 2019 itibarıyla 4 trilyon ruble (yaklaşık 60 milyar dolar) seviyesindeydi.